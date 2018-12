PSG : Coup de théâtre, Aréola arrête tout au moment de signer !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain la saison passée, Alphonse Areola est en train de perdre un rang dans la hiérarchie.

Même si Thomas Tuchel a toujours refusé de dévoiler un choix définitif, l’entraineur allemand a fait confiance à Gianluigi Buffon pour les derniers gros matchs de Ligue des Champions. Le portier italien s’y est montré impeccable, alors que peu après, le Français a eu la main moins ferme qu’à l’habitude lors de l’égalisation de Bordeaux dimanche dernier. Une fébrilité symbolique de l’état d’esprit chancelant de l’ancien dernier rempart de Lens et Bastia ?

Cela se pourrait puisque L’Equipe affirme que le gardien, qui avait trouvé un accord pour prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, refuse pour le moment de le parapher. Trois ans de contrat en plus, un salaire réévalué, Alphonse Areola avait dit oui à tout, mais ce dernier craint de s’engager pour un rôle de doublure de Buffon jusqu’à ce que l’Italien ne quitte le club parisien. Le PSG, qui souhaitait officialiser cette prolongation en décembre, va devoir attendre que son champion du monde soit convaincu de sa place dans le projet, et le fait qu’il n’ait joué que deux matchs en un mois a visiblement fait réfléchir le Philippin d’origine. Il faut dire qu’il sera totalement libre en juin 2019, et que sa situation pourrait en intéresser plus d’un.