PSG : Contacté par le grand Paris SG, Paredes a cru rêver

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé en toute fin de mercato hivernal, Leandro Paredes a mis du temps à débarquer au Paris Saint-Germain.

Rien à voir avec ses discussions avec les dirigeants parisiens. Non, la difficulté concernait plutôt les négociations entre le club de la capitale et le Zénith Saint-Pétersbourg, qui a fini par récolter 47 millions d’euros pour son transfert. Un réel soulagement pour le milieu de terrain, à la fois ravi et surpris d’atterrir au sein d’une écurie aussi ambitieuse.

« Quand mon agent m’en a parlé la première fois je me suis dit : "C’est une chance unique." Dès lors, il était clair pour moi qu’il faudrait faire tout son possible pour rejoindre le PSG, a raconté l’Argentin au magazine de son club. J’ai aussi parlé avec mon entraîneur du Zénith, Sergeï Semak car je savais qu’il avait joué à Paris (2005-2006). Il m’a compris sur le fait que je ne voulais pas passer à côté d’une opportunité aussi exceptionnelle dans une carrière. » Résultat, Paredes ne regrette rien, d’autant que son adaptation s’est déroulée « de façon très positive. »

Ses coéquipiers, le public...

« J’ai la chance d’avoir rejoint un grand club, dans une ville magnifique et avec d’excellents coéquipiers, s’est-il réjoui. On peut se dire parfois que ça va être difficile de se retrouver dans un groupe avec autant de grands joueurs, mais ils m’ont tous très bien accueilli et cela m’a beaucoup touché. J’ai été également impressionné par la ferveur des supporters du PSG, que ce soit au Parc ou lors d’un déplacement comme celui à Old Trafford. » Il ne reste plus qu’à améliorer son adaptation sur le terrain…