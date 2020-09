PSG : Paris et Bakayoko, les négociations commencent avec Chelsea

Dans : PSG.

L'intérêt du PSG et de Leonardo pour Tiémoué Bakayoko semble cette fois se concrétiser, les dirigeants de Chelsea discutent avec Paris.

Ce n’est plus un secret, du côté du Paris Saint-Germain on est décidé à faire signer Tiémoué Bakayoko d’ici le 5 octobre, Leonardo étant persuadé que l’ancien monégasque, natif de Paris, est capable de retrouver son meilleur niveau sous le maillot du club de la capitale. Si cette piste était évoquée depuis plusieurs jours, il n’y avait rien de concret entre le PSG et Chelsea, même si le club anglais a clairement fait savoir qu’il n’était pas opposé au départ du milieu de terrain français. Mais RMC annonce ce samedi que cette fois Nasser Al-Khelaifi et Leonardo sont entrés dans le vif du sujet avec le club de Premier League, et que du côté parisien on est décidé à rapidement parvenir à un accord avec la formation londonienne et Bakayoko.

Pour Loïc Tanzi, le dossier Tiémoué Bakayoko n’est cependant pas si simple à finaliser pour le Paris Saint-Germain, dont l'offre ne colle pas aux exigences anglaises, du moins pour l'instant. « Leonardo, le directeur sportif du PSG, joue serré dans ces dossiers. Le Brésilien souhaite un prêt gratuit pour le Français quand Chelsea veut de l’argent pour le prêter. Ça continue de discuter. Il n’est pas à exclure que Paris travaille d’autres dossiers dans le même temps », précise le journaliste. De son côté, Tiémoué Bakayoko est lui prêt à rejoindre au plus vite le club de la capitale, l’international tricolore n’ayant jamais masqué son désir de porter le maillot du Paris Saint-Germain, une équipe qui lui est très chère. A Leonardo de mettre tout cela en musique, même si du côté des supporters parisiens ce renfort ne suscite pas l'enthousiasme.