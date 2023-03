PSG : Comment Mbappé va priver Messi du Ballon d'Or !

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Récemment élu meilleur joueur de l'année 2022 par la FIFA, Lionel Messi est plus que jamais proche de remporter un huitième ballon d'or. L'un de ses principaux concurrents est Kylian Mbappé. Le Français a un plan pour devancer son coéquipier.

Vainqueur de la Coupe du monde il y a quelques mois, Lionel Messi a remporté le dernier titre qu'il lui manquait dans son armoire à trophées. Celle-ci était pourtant déjà l'une des plus garnies de l'histoire du football mondial. Une joie immense pour l'Argentin qui devient par la même occasion, favori pour remporter le ballon d'or 2022-2023, comme le veut la nouvelle appellation. Si la saison passée le sacre de Karim Benzema a été unanime, cette saison, la concurrence risque d'être rude, notamment au PSG. Meilleur buteur du mondial au Qatar et deuxième meilleur joueur de l'édition ainsi que de l'année lors de la cérémonie FIFA The Best, Kylian Mbappé rêve de remporter la récompense individuelle ultime. Néanmoins, pour y accéder, il faudra redoubler d'efforts car avec Lionel Messi dans son équipe, départager les deux attaquants pourrait être compliqué.

Mbappé à un plan pour dépasser Messi pour le Ballon d'or

Si Kylian Mbappé aspire encore à soulever le ballon d'or en 2023, il n'a pas le choix, il doit éliminer le Bayern Munich avec une masterclass à l'Allianz Arena. Selon Le Parisien, l'attaquant français a encore un espoir car au moments des votes, ce sera à l'automne prochain, la Coupe du monde sera forcément présente dans les esprits, mais aussi plus lointaine que la récente Ligue des Champions. Contrairement à The Best, qui a clairement privilégié le Mondia, ces trophées étant organisés par la FIFA, ce qui explique probablement cette grosse tendance. Mais on connaît le numéro 7 du PSG, il n'est pas du genre à se laisser abattre et dans sa tête, Mbappé sait comment il peut renverser les votes des journalistes qui désigneront le prochain Ballon d'Or.

Mbappé mis au défi de tout rafler

Leader offensif du PSG, Kylian Mbappé va devoir enchaîner les prestations XXL en Ligue des Champions pour espérer dépasser la Pulga dans la tête des journalistes qui désigneront le meilleur joueur de l'année 2022/2023. Comme l'expliquait ce lundi Dave Appadoo, au lendemain de la victoire de Paris à Marseille avec un nouveau match exceptionnel de Kyk's, sur ce genre de rendez-vous diffusé dans le monde entier, le vice-champion du monde 2022 peut marquer les esprits, et cet OM-PSG étant donné en direct sur toute la planète, les votants pour le Ballon d'Or ont probablement le nom de Mbappé de plus en plus à l'esprit. Réussir de nombreuses prestations de gala et avec la victoire au bout, la mission est à même de motiver l'ancien monégasque, même si tout peut s'écrouler très rapidement si l'obstacle du Bayern Munich n'est pas franchi rapidement. NOUS SOMMES LE PARIS SAINT-GERMAIN 🔴🔵 @PSG_inside pic.twitter.com/OaLbo1zBKO

Si Paris se fait éliminer par les Bavarois en huitième de finale, le sort de Kylian Mbappé sera probablement scellé tandis que Lionel Messi restera le favori. Car la Ligue des Champions peut mener au Ballon d'Or, mais ne pèse souvent pas bien lourd par rapport à un succès en Coupe du monde, et par rapport au Graal obtenu par le joueur argentin. Le maestro de 35 ans n'est cependant pas à l'abri d'une grosse fin de saison de certains joueurs comme Erling Haaland ou Karim Benzema, qui doivent eux absolument remporter la Ligue des Champions pour pouvoir y croire. La route vers un huitième ballon d'or est tracée pour Lionel Messi et seul Kylian Mbappé semble être en mesure de contrecarrer les plans du natif de Rosario. Histoire d'écrire sa première page dans la légende du Ballon d'Or.