PSG : Comment gagner la Ligue des champions ? Navas a le secret

Durant le dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain a réglé son problème de gardien de but en recrutant Keylor Navas.

Un an après avoir fait venir Gianluigi Buffon, le club de la capitale a donc recruté un nouveau portier expérimenté. De 2014 à la saison dernière, l’international costaricien a gardé la cage du Real Madrid. Un club avec lequel il a rempli son palmarès, avec trois Ligue des Champions (2016, 2017, 2018), une Liga (2017), deux Supercoupe d'Europe (2016, 2017), quatre Coupe du Monde des clubs (2014, 2016, 2017, 2018) et une Supercoupe d'Espagne (2017). Rien que ça. Poussé sur le banc par Thibaut Courtois, le gardien de 32 ans a changé d’air l’été dernier. Pour aller gagner d’autres trophées au PSG ? Navas y croit dur comme fer.

« Pour gagner des titres, il faut que tout le groupe ait la conviction que c'est possible. Il ne faut pas se contenter de le dire pour faire bonne impression. Personnellement, j’ai le sentiment qu’on peut y arriver. Et si tout le groupe le ressent et voit que c’est un objectif atteignable, que tous les coéquipiers sont soudés et visent un même objectif, ça ne garantit pas la victoire, mais ça nous en rapproche. Ça permet à une équipe de remporter des titres, et c’est ce qu’il y a de plus beau ! Depuis que je suis arrivé ici, ça ne fait aucun doute, je ressens cette envie. Mes coéquipiers ont cet objectif bien défini. C’est beau, ça veut dire qu’on va se battre jusqu’au bout ! Je veux gagner, gagner et gagner, je n’ai que ça en tête », a lâché, sur Canal+, le gardien francilien, qui estime donc que le PSG est sur la bonne voie pour réaliser son rêve en Ligue des Champions. Navas est le mieux placé pour en parler, mais il faudra déjà passer le cap des huitièmes de finales, ce qui n’a plus été le cas depuis 2016...