PSG : Coman enfile son Gilet Jaune et soutient Rabiot

Dans : PSG, Ligue 1.

Directeur sportif du Paris Saint-Germain, Antero Henrique a la main ferme, et cela donne désormais de nombreuses situations tendues au sein du club de la capitale.

C’est le cas avec Thiago Motta en ce moment, et les tensions sont également palpables avec Thomas Tuchel. Très direct dans les discussions et impitoyable dans les négociations, le Portugais a totalement fait voler en éclats la situation d’Adrien Rabiot en déclarant au cœur de l’hiver que tout était fini et que le milieu de terrain ne rejouerait plus sous le maillot parisien. Une décision qui a été très mal perçue et prive le PSG d’un titulaire dans une saison où l’effectif était finalement très juste. Une situation que ne comprend pas Kinglsey Coman, qui est lui aussi parti en froid avec Paris.

« Cette situation est dure pour lui. Etre traité comme ça, dans ces circonstances, alors qu’il a quand même beaucoup donné pour le club… Après, je ne connais pas tout ce qui s’est passé à l’intérieur. La même situation au Bayern ou à la Juventus ? C’est vrai que ça arrive beaucoup moins dans ce genre de club », a souligné sur Canal+ l’ailier du Bayern Munich, pour qui le PSG n’agit vraiment pas comme un grand club en se retrouvant dans de telles situations. Kingsley Coman et Adrien Rabiot, même combat donc pour les supporters parisiens, avec des joueurs talentueux qui seront partis en très grand froid avec leur club.