PSG, City, Miami, le choix royal de Cristiano Ronaldo

Par Corentin Facy

Moins de six mois après son improbable retour à Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo songerait déjà à un départ…

Il faut dire que l’international portugais est très déçu par le niveau de ses coéquipiers à Manchester United, battu nettement par Manchester City avant la trêve internationale samedi à Old Trafford. L’ambiance générale autour des Red Devils est pesante, alors que la pression est chaque semaine plus importante que la précédente sur les épaules de l’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Tout cet environnement pourrait pousser Cristiano Ronaldo à quitter Manchester United en cas de non-qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Comme indiqué plus tôt dans la semaine, le PSG songe à l’international portugais afin de compenser le probable départ de Kylian Mbappé. Mais selon le site Fichajes.net, quatre autres clubs surveillent la situation de Cristiano Ronaldo et pourraient passer à l’offensive cet été.

A la surprise générale, le Real Madrid surveille toujours d’un œil l’aventure de Cristiano Ronaldo à Manchester United. De toute évidence, CR7 n’est pas une priorité pour Florentino Pérez, qui préférerait mettre le grappin sur Kylian Mbappé ou Erling Haaland pour renforcer son attaque cet été. Mais dans le cas où le Real Madrid échouerait dans ces deux dossiers, alors le patron du club merengue pourrait envisager un retour de Cristiano Ronaldo. Tout proche de recruter le Portugais l’été dernier, Manchester City est toujours attentif à la situation de l’ancien buteur de la Juventus Turin. Pep Guardiola apprécie son profil de pur finisseur et a fait savoir à sa direction qu’il était d’accord pour le recruter en cas d’opportunité. Enfin, deux destinations moins probables à court terme sont également évoqués pour Cristiano Ronaldo : le Sporting Portugal, son club de cœur ainsi que l’Inter Miami de David Beckham aux Etats-Unis. Autant dire qu’en cas de départ de Manchester United l’été prochain, Cristiano Ronaldo aura l’embarras du choix avec des destinations très variées…