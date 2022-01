PSG : Neymar le fêtard, attention danger

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar veut tout donner pour aider le PSG à gagner la Ligue des champions, même si son retour pour le match aller contre Madrid n'est pas du tout garanti.

Depuis sa sérieuse blessure à la cheville lors du match gagné par le Paris Saint-Germain à Saint-Etienne, Neymar n’a qu’un objectif en tête, être présent au moment du coup d’envoi du match entre le club français et le Real Madrid le mardi 15 février prochain au Parc des Princes. Pour l’instant, la star brésilienne semble être dans les délais, même si chaque jour qui passe rend cette reprise face au géant espagnol de plus en plus aléatoire. Sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur du Barça communique régulièrement sur son travail acharné pour répondre présent à cet énorme rendez-vous. Car Neymar ne le cache pas, gagner la Ligue des champions avec le PSG est désormais le rêve de sa vie, en dehors de gagner le Mondial avec le Brésil évidemment. « Je donnerais ma vie pour que le trophée de la Ligue des champions soit à Paris ! », a notamment confié le joueur de la Seleçao dans un live Facebook. Des propos qui sont évidemment très sympathiques, mais qui ont du mal à convaincre tout le monde.

Neymar veut la Ligue des champions au PSG

Neymar :

"Je donnerais ma vie pour que le trophée de la Ligue des champions soit à Paris ! "

(Live Facebook) pic.twitter.com/qENIINCsq1 — NeymarFR (@NeymarFr_) January 21, 2022

Et parmi ceux qui pensent que Neymar n’a probablement pas totalement rompu avec ses vieux démons de la nuit, il y a Hugo Delom, le journaliste de L’Equipe qui suit de près l’actualité du Paris Saint-Germain et de ses stars. A la veille du match contre Reims, et évoquant la date d’un possible retour pour l’attaquant brésilien, il rappelle que les faits ont souvent montré dans le passé que Neymar avait du mal à tenir ses promesses, surtout à cette période. « Par le passé, après des blessures longues, « Ney » a montré qu'il lui fallait du temps pour retrouver son état de forme. À 29 ans - 30 le 5 février -, le constat ne va pas changer. Et il n'a échappé à personne que cette période de l'année est souvent l'occasion pour « Ney » de souffler ses bougies autre part que seul devant sa cheminée », fait remarquer le journaliste, en référence aux fêtes parfois colossales connues ces dernières années.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Les dirigeants du Paris Saint-Germain vont donc avoir un regard très appuyé sur les événements à venir dans la vie privée de Neymar autour de la date de son anniversaire. Mais on l'a encore vu au lendemain de la remise du Ballon d'Or à Lionel Messi, lequel avait été dispensé d'entraînement, tout comme Leandro Paredes, en raison d'une supposée gastro, le PSG a bien du mal à imposer à ses stars d'avoir un minimum de respect pour le club. A Neymar de montrer que les erreurs du passé sont oubliées et qu'effectivement il veut apporter son aide au club de la capitale dans sa quête de la Ligue des champions.