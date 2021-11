Cristiano Ronaldo après Mbappé, le PSG est bouillant !

Dans : PSG.

En fin de saison, le PSG devra gérer une situation complexe avec le probable départ de Kylian Mbappé, dont le contrat expire au mois de juin.

L’attaquant du Paris Saint-Germain est la priorité du Real Madrid, qui était prêt à payer 180 millions d’euros bonus compris pour le recruter lors du dernier mercato estival. Une proposition refusée par le Qatar, qui s’apprête désormais à perdre Kylian Mbappé pour zéro euro. Un coup dur pour le PSG, qui ne veut néanmoins pas se laisser abattre et qui rêve d’un énorme coup sur le marché des transferts pour compenser le probable départ du champion du monde 2018. A en croire les informations de Todo Fichajes, la piste Cristiano Ronaldo est par exemple active du côté du PSG, où l’on croit que le Portugais pourrait quitter Manchester United un an seulement après son come-back chez les Red Devils en provenance de la Juventus Turin.

Le PSG et le clan Cristiano Ronaldo discutent

Le média espagnol affirme que la direction du Paris Saint-Germain a maintenu le contact avec Jorge Mendes afin de connaître la position de Cristiano Ronaldo sur un possible transfert dans la capitale française. Pour l’heure, difficile de dégager une tendance claire. Ce qui est certain en revanche, c’est que Cristiano Ronaldo envisage un départ de Manchester United, comme indiqué plus tôt dans la semaine par la presse britannique.

En cas de non-qualification des Red Devils pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, le Portugais pourrait bien faire ses valises et aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. Il se murmure à Old Trafford que Cristiano Ronaldo est particulièrement exaspéré par le fiable niveau de ses coéquipiers et que par conséquent, il ne verrait pas d’un mauvais œil un nouveau transfert. Une aubaine pour le Paris SG, qui souhaite mettre le grappin sur une star internationale et un joueur charismatique pour faire oublier le possible départ de Kylian Mbappé.

Cristiano Ronaldo, le rêve fou d'un pro-Barça

En cas de départ de Manchester United pour CR7, il est clair que le Paris Saint-Germain cocherait toutes les cases avec un projet sportif solide et la possibilité de conserver un salaire de roi. En Espagne, un possible transfert au FC Barcelone a également été évoqué avec dérision depuis les déclarations de l’ancien candidat aux présidentielles du Barça, Toni Freixa. « Cristiano au Barça ? S'il y a un moment pour faire cette folie, c'est maintenant » a lancé l’ex-candidat à la présidence du FC Barcelone à la télévision espagnole. Peut-être faudrait-il en revanche lui rappeler que le club blaugrana est dans une situation économique critique et que par conséquent, une signature de CR7 au Camp Nou est impossible. Reste maintenant à voir si la situation du Portugais à Manchester United s’améliorera et si non, si le Paris Saint-Germain passera concrètement à l’offensive pour attirer dans ses filets le quintuple Ballon d’Or.