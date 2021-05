PSG : Cible de longue date, son prix tombe à 20 ME

Dans : PSG.

En quête de renforts pour les côtés de sa défense, le Paris Saint-Germain regarde notamment du côté de la Juventus Turin. Le profil du Brésilien Alex Sandro plaît toujours au directeur sportif Leonardo, qui pourrait bénéficier d’un prix intéressant grâce à la situation de la Vieille Dame.

Le Paris Saint-Germain n’a sûrement pas attendu sa demi-finale de Ligue des Champions pour s’en apercevoir. En tout cas, Manchester City a clairement souligné les failles du club de la capitale au niveau des latéraux. Le droitier Alessandro Florenzi n’a pas été épargné après la rencontre de mercredi. Mais de l’autre côté aussi, Abdou Diallo a beaucoup souffert. C’est pourquoi Leonardo travaille également sur le recrutement d’un latéral gauche.

La Juve en difficulté

Le directeur sportif du PSG, qui ignore le temps nécessaire à Juan Bernat pour retrouver son meilleur niveau, et qui ne semble pas convaincu par Layvin Kurzawa qu’il a pourtant prolongé l’été dernier, garde un œil sur la piste menant à Alex Sandro, confirme Tuttojuve. Et pour cause, la Juventus Turin semble dans l’obligation de vendre des joueurs cet été, quitte à accepter de diminuer leur valeur. Ainsi, les Bianconeri seraient prêts à transférer le Brésilien en espérant récupérer 25 millions d’euros, même si la source indique qu’une offre de 20 millions d’euros pourrait suffire.

Le montant paraît abordable pour racheter les deux dernières années de contrat d’Alex Sandro, dont on connaît le profil très offensif depuis son passage au FC Porto. Reste à savoir si l’investissement serait pertinent. On parle tout de même d’un latéral âgé de 30 ans, qui possède un salaire confortable à 6 millions d’euros par an, et qui n’a probablement plus le niveau de ses plus belles années. Dans le cas contraire, la Juventus Turin ne tenterait pas de s’en débarrasser, ou du moins pas à ce prix.