PSG : Chelsea retire son offre, Neymar reste

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Avec Cristiano Ronaldo et Neymar sur le marché des transferts, Chelsea est en mesure de frapper deux énormes coups au mercato. Mais le club anglais tente de garder la tête froide.

La page Roman Abramovitch étant définitivement tournée du côté de Stamford Bridge, les supporters de Chelsea regardent avec attention ce que va faire le nouveau propriétaire des Blues lors de ce mercato. A partir de là, ils pourront savoir si Todd Boehly a de vraies ambitions pour son club, ou pas. Et le premier test est plutôt spectaculaire pour le milliardaire américain, puisque deux stars se retrouvent en position de bouger cet été, et donc de rejoindre Chelsea. Neymar et Cristiano Ronaldo sont susceptibles de changer d’air, et comme par hasard le nom du club londonien revient dans toutes les rumeurs. Il est vrai que Chelsea est une de très rares équipes européennes à pouvoir financièrement et sportivement proposer des choses aux deux joueurs, et cela fait évidemment la différence. Depuis quelques jours, la possibilité de voir Thomas Tuchel récupérer la star brésilienne du PSG et celle portugaise de Manchester United est évoquée sérieusement.

Chelsea peut s'offrir un duo explosif

Cependant, ce double dossier se complique très sérieusement, au point que plusieurs médias anglais affirment que Chelsea ne veut plus du tout entendre parler d’une signature de Neymar ou de Cristiano Ronaldo. Et le Daily Star va même plus loin en affirmant que l’ancien entraîneur allemand du Paris Saint-Germain a informé ses dirigeants qu’il ne souhaitait pas faire venir les deux stars, mais trois autres joueurs dont il a donné les noms : Raheem Sterling, Nathan Ake et Matthijs de Ligt. Le média britannique affirme même que Jules Kounde et Benjamin Pavard seraient des plans B. Exit Cristiano Ronaldo et Neymar, Thomas Tuchel ayant probablement compris au PSG qu’empiler des stars n’était pas une bonne solution et encore moins la garantie du succès.

Les portes de Chelsea étant refermées pour Neymar, et après les propos de Christophe Galtier à son encontre ayant été précis, à savoir qu'il comptait sur le joueur brésilien cette saison, le numéro 10 du PSG est donc bien parti pour continuer sous le maillot parisien. Car à ce jour, et malgré la déclaration très floue de Nasser Al-Khelaifi, il y a deux semaines, sur Neymar, aucun club européen n'a fait la moindre offre à Doha pour négocier la venue de celui qui traîne comme un boulet sa réputation de joueur ingérable et plus vraiment concerné à 100% par le football. Au joueur de 30 ans de faire fermer toutes les bouches, et il a une saison pour le faire, sous peine de voir les mêmes rumeurs revenir au prochain mercato.