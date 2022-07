PSG : Neymar affronte le plan choc de Galtier

Dans : PSG.

L'avenir de Neymar au Paris Saint-Germain semble incertain, mais la star brésilienne, déjà de retour à l'entraînement, va faire l'objet d'un traitement spécial de la part de Christophe Galtier.

A la surprise générale, les suiveurs du PSG ont vu débarquer Neymar au Camp des Loges dès mardi, alors que l’attaquant de la Seleçao était attendu lundi prochain. Bien évidemment, tout cela intervient au moment où le départ de l’ancien joueur du FC Barcelone est évoqué de plus en plus intensément, suite aux propos de Nasser Al-Khelaifi il y a deux semaines dans une interview. Depuis, et tandis que Neymar clamait depuis le Brésil que tout cela était faux, on évoquait des contacts entre le père du joueur et Chelsea où l’idée de faire venir la star du Paris Saint-Germain était dans l’air. C’est dans ce contexte que Neymar a donc fait son retour au travail, le jour même où Christophe Galtier était officiellement intronisé entraîneur des champions de France. Et cela tombe bien, car le numéro 10 a eu droit à un message très clair de la part du successeur de Mauricio Pochettino.

S’il n’a pas évoqué spécifiquement les cas Lionel Messi ou Sergio Ramos, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice a bien fait comprendre qu’il comptait sur Neymar cette saison, et qu’il avait des idées pour faire que l’attaquant brésilien ne soit pas le fantôme vu ces dernières saisons. « Neymar est un joueur de classe mondiale, quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir Neymar dans son effectif ? Il y a un équilibre à trouver dans une équipe et cela quel que soit le niveau dans lequel vous jouez. Mais j’ai une idée très précise de ce que je veux de lui. Je n’ai pas encore rencontré Neymar, et je serai à son écoute sur ses attentes. Je souhaite qu'il reste chez nous. Quand vous avez des joueurs de classe mondiale, il vaut qu'ils soient avec vous que contre vous », a prévenu Christophe Galtier, qui a probablement eu l’aval de Luis Campos avant de faire savoir qu’il comptait sur Neymar. Car le coach du Paris Saint-Germain a plusieurs fois fait comprendre que c’était le conseiller de Nasser Al-Khelaifi qui gérait désormais tout cela, y compris concernant les stars.

Neymar conservé au PSG ? Il va devoir changer

Cependant, si Christophe Galtier compte sur Neymar, il ne veut pas du Neymar touriste et peu impliqué dans son club. Et ça aussi il l’a fait savoir sans détour. « Par rapport aux objectifs définis, on doit avoir un projet commun sans aucun compromis. Je ne vais pas révolutionner le vestiaire, je vais observer, écouter et je sais que j'aurai l’appui de tout le monde pour prendre les décisions que je devrais prendre à partir du moment où un des joueurs, et quel que soit le joueur, ne se pliera pas à ce qu’est le projet. Il n'y aura aucun compromis sur ce sujet », a prévenu l’entraîneur du PSG, qui a enfoncé le clou lors de sa première rencontre avec les joueurs sur la pelouse du Camps des Loges. Face à ses joueurs, et loin des caméras, Galtier a été clair à en croire Loïc Tanzi. Le journaliste de RMC, qui suit de près l’actualité du Paris Saint-Germain, a relayé les propos du nouvel entraîneur face à son groupe : « Il n’y aura aucun passe-droit, il n’y a que le terrain qui compte, pas d’individualisme et un collectif qui doit être fort ». Neymar a probablement compris que la fête était finie au PSG. Si ce n'est pas le cas, il pourrait vite déchanter.