PSG : Neymar, la star rêvée pour l'après-Abramovitch à Chelsea

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Il est la star du Paris Saint-Germain qui possède le contrat le plus solide, mais ce n’est probablement pas le scénario rêve par les dirigeants du club de la capitale française. Neymar a tout juste prolongé son contrat il y a un an, mais le PSG est réellement en train de se demander si le Brésilien peut être poussé vers la sortie.

Il y a trois ans de cela, c’est l’ancien barcelonais qui faisait tout pour quitter Paris, et revenir en Catalogne, sans succès. Désormais, ses performances décevantes, ses blessures à répétition, son train de vie et son incapacité à porter le PSG en Coupe d’Europe en dehors du Final 8 de 2020, lassent l’Emir du Qatar. Alors que Kylian Mbappé est retenu de toutes les forces possibles, que Lionel Messi tentera sa chance une deuxième saison au PSG, Neymar ne sera pas conservé à tout prix.

Newcastle va avoir du mal à faire venir Neymar

PSG are 'willing to sell Neymar for just £76m this summer' - a massive £122MILLION loss on the world record fee they paid for him https://t.co/nK62G5qO5q — MailOnline Sport (@MailSport) April 27, 2022

Toutefois, les clubs capables de s’offrir ses services ne sont pas nombreux. Le nom de Newcastle a parfois été évoqué, mais si la Toon Army a de grandes ambitions, la saison prochaine se fera sans Coupe d’Europe et la possibilité de lutter pour le Big Four est encore incertaine. Les millions ne font pas tout, et ne garantissent pas de monter aussi vite dans une ligue aussi compétitive. Pourtant, Newcastle, récemment racheté par l’Arabie Saoudite, a des moyens à même de convaincre le PSG de laisser filer son numéro 10. Ce pourrait aussi être le cas de Chelsea dans les prochains mois. Avec la vente forcée du club en raison de son appartenance à Roman Abramovitch, et le lien de ce dernier avec la guerre en Ukraine, Chelsea connaitra dans les prochaines semaines le nom de son futur patron. Ce sera forcément un énorme projet, porté par Todd Boehly, Sir Martin Broughton ou Stephen Pagliuca, les trois derniers candidats au rachat des Blues.

Neymar pour le nouveau boss de Chelsea

Dans chacun de ces projets, l’ambition de frapper un grand coût dès le rachat, histoire de redonner de l’espoir aux supporters, et de s’affirmer sur la place européenne où la concurrence est sans pitié. Une saison sans recrutement, c’est déjà des places de perdues pour le club londonien, qui ne veut pas donner l’impression de s’affaiblir. C’est pourquoi le nom de Neymar se murmure si jamais Chelsea venait à être racheté et voulait une recrue d’ampleur pour son nouveau projet. Football London affirme que le PSG pourrait bien être contacté cet été par les pensionnaires de Stamford Bridge afin de tâter le terrain en vue de la venue de Neymar. Pour le moment bien évidemment, rien de concret sachant que personne ne sait qui sera le nouveau propriétaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Mais Neymar fait partie des stars mondiales qui peuvent changer de club cet été, et Chelsea est en tout cas bien au courant. Toutefois, la partie est loin d’être gagnée, et ce à plein de niveaux. En effet, en réaction à cet article du média londonien, les fans des Blues ont bien fait comprendre qu’ils n’étaient pas spécialement chauds à voir Neymar, plutôt sur la pente descendante, débarquer à Chelsea. Il faut dire que le meneur de jeu du PSG est perçu comme une diva très grassement payée, et dont le jeu n’es pas spécialement adapté à la Premier League. Mais c'est aussi un formidable outil de promotion pour un nouveau projet, et un joueur que le PSG est clairement prêt à vendre pour moins de 100 millions d’euros, alors qu’il représente toujours le plus gros transfert de l’histoire avec les 222 millions d’euros déboursés par le PSG pour le faire venir du Barça en 2017.