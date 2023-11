PSG ‍: Cette star est dégoûtée, San Siro ne le fait plus rire

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Comme pressenti, Gianluigi Donnarumma a reçu un accueil particulièrement hostile à San Siro mardi. Le traitement réservé n’a pas perturbé le gardien du Paris Saint-Germain. Mais après la défaite des Parisiens (2-1), Kylian Mbappé a critiqué le comportement des supporters du Milan AC. Lui qui s’amusait pourtant du contexte la veille de la rencontre.

Gianluigi Donnarumma ne pouvait pas y échapper. Furieux après son départ à l’été 2021, les supporters du Milan AC n’ont jamais digéré. Les fidèles de San Siro avaient donc annoncé un accueil particulier pour la venue du Paris Saint-Germain mardi en Ligue des Champions. Résultat, en plus des sifflets attendus, le gardien parisien a eu droit à de faux billets représentant sa préférence pour l’argent du club francilien. Une hostilité démesurée pour son coéquipier Kylian Mbappé.

Pour Mbappé, San Siro a été trop loin

« Mes impressions sur San Siro ? Il y avait beaucoup de bruit. Ils ont réservé un accueil assez difficile à Gigio, a estimé l’attaquant du Paris Saint-Germain après la défaite à Milan. Je pense que c'était un peu "too much ". Mais voilà, c'est le football d'aujourd'hui… Les supporters font ce qu'ils ont envie. On ne peut pas leur dire ce qu'ils ont à faire. On a essayé de protéger Gigio du mieux possible. » Apparemment, la situation n’amusait plus autant les Parisiens.

⚽⭐ Pendant ce temps là, Mbappé et ses coéquipiers préparent Donnarumma aux chants hostiles des supporters de l'AC Milan. — RMC Sport (@RMCsport) November 6, 2023

Car à la veille du match, l’entraîneur Luis Enrique assurait que le contexte annoncé était plutôt source d’amusement. « Oui, on en a parlé. Mais on en a surtout rigolé », dédramatisait le coach espagnol en conférence de presse. Et le technicien ne mentait pas. Pendant la séance d’entraînement lundi soir à San Siro, Gianluigi Donnarumma se faisait chambrer par ses coéquipiers, à commencer par Kylian Mbappé qui s’amusait à imiter les fans milanais en colère. Une défaite plus tard, l’hostilité du stade était beaucoup moins drôle.