PSG : Cette pépite ne partira pas, Tuchel l’adore !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain est trop bien placé pour le savoir, conserver ses meilleurs jeunes joueurs est une mission délicate, surtout quand il est si difficile de taper à la porte de l’équipe première.

Plusieurs éléments font chaque été le choix de quitter le champion de France, pour tenter leur chance ailleurs, souvent à l’étranger, en Angleterre, Allemagne ou Autriche. Ce ne sera pas le cas de Christopher Nkunku, qui a su saisir sa chance la saison passée avec quelques apparitions remarquées quand le turn-over le permettait, et qui fait partie de ceux qui vont profiter de la préparation complète. La question s’est posée pour l’international espoir, qui a demandé du temps de jeu pour éviter de regarder ailleurs sur le marché des transferts.

Pour le moment, avec autant d’absents, Nkunku a de quoi être satisfait. Mais pour le reste de la saison, le polyvalent milieu de terrain peut se montrer confiant puisque L’Equipe affirme que Tuchel apprécie beaucoup ses qualités et sa jeunesse, et compte s’appuyer sur lui, notamment dans l’animation du couloir droit. Cette reprise sans les internationaux lui a déjà permis de changer de statut, et ce sera ensuite à sa charge de rendre difficile le retour des titulaires habituels, et pourquoi s’imposer comme d’autres « titis » avant lui, comme Kimpembe et Rabiot.