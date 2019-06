PSG : Cet indésirable refuse de partir au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’une saison plus que moyenne au PSG, Eric-Maxim Choupo-Moting est gentiment poussé vers la sortie par la direction francilienne au mercato.

Ces dernières semaines, le nom de l’international camerounais a été associé à certaines formations en Turquie. Mais pour l’heure, rien de bien sérieux. Ce qui laisse penser que Choupo-Moting sera présent à la reprise de l’entraînement sous la houlette de Thomas Tuchel dans quelques semaines. Interrogé par RMC Sport, l’ancien attaquant de Stoke City a en tout cas confié qu’il ne se voyait pas ailleurs qu’à Paris pour l’instant. Il faut dire qu'il sera difficile pour l'attaquant de 30 ans de trouver un club aussi prestigieux à l'avenir.

« Oui, j’aimerais continuer avec le PSG. J’aime vraiment ce club, le public, la ville… Bien-sûr, j’aimerais être présent la saison prochaine. Normalement ce sera le cas, car j’ai encore un contrat même si dans le football, on ne sait jamais. Je le répète, moi je me sens très bien au Paris Saint-Germain. Satisfait de ma saison ? Je réfléchis beaucoup à ça. Moi, je suis satisfait et content de la saison. Dans certains matchs, j’aurais pu faire mieux mais j’ai également fait des bonnes choses. Je comprends bien mon rôle à Paris. Je ne suis pas venu pour être titulaire à la place de Cavani ou Neymar qui sont de très grands joueurs » a expliqué Choupo-Moting, dont le discours laissera sans doute pantois les supporters du PSG.