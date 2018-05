PSG : Cet entraîneur balance, c'est le souk au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Entraîneur de la réserve du Paris Saint-Germain cette saison, François Rodrigues présente un bilan globalement très moyen puisque le club de la capitale a terminé 8e sur 16 en National 2. Déçu, celui qui va rapidement s’engager au Havre pour y devenir directeur technique du centre de formation, s’est exprimé sans langue de bois sur la situation chez les jeunes au PSG. Dans les colonnes du Parisien, il explique notamment que « les responsabilités sont un peu éparpillées » au sein du centre de formation de Paris. Une situation inconfortable qui a accéléré son départ…

« Je ne sais pas (qui dirige le centre de formation). Le seul poste clair est celui de Jean-François Pien, qui gère la partie administrative. Les responsabilités sont un peu éparpillées. Que veut dire le titre de directeur sportif, par rapport à celui de directeur technique de la formation ou de directeur du centre ? On est dans le flou assez complet. Même s’il n’y avait pas eu Le Havre, je pense que je serais parti (...) Lorsque le groupe pro a besoin d’un joueur de la formation, il y a cinq intermédiaires : le coach, le team manager Dorian Godard, Maxwell, Luis Fernandez, puis moi, en tant qu’entraîneur de la réserve. Je n’ai jamais vu ça. Il y a encore quelque temps, Papus Camara m’appelait, me demandait deux joueurs et il les avait » a expliqué François Rodrigues, qui met en avant un réel problème qui devra impérativement être réglé dans les prochains mois au Paris Saint-Germain.