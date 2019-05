PSG : Cet aveu de Buffon, il n’en revient pas

Dans : PSG, Ligue 1.

En difficulté cette saison au Paris Saint-Germain, puisqu’il devait aider le PSG à franchir un cap en Ligue des Champions et n’y est pas parvenu, Gianluigi Buffon était annoncé proche de la sortie ces derniers temps. D’autant que les discussions pour sa prolongation de contrat avaient été remises à plus tard. Mais cette semaine, le portier italien a annoncé qu’il avait entre les mains une très belle offre de prolongation de contrat de la part de ses dirigeants, et qu’il allait probablement l’accepter puisqu’il se sentait très bien à Paris. De quoi scotcher Grégory Ascher, qui ne comprend pas pourquoi le PSG insiste avec un gardien de 41 ans qui est loin de son meilleur niveau.

« J’étais emballé par l’arrivée de Buffon l’été dernier mais force est de constater que j’ai été déçu. Sa boulette face à Manchester United sur la frappe de Rashford, on est obligé d’y revenir car finalement, toute sa saison se joue là-dessus. C’est là où l’on attendait, et il a échoué. Mais ce n’est pas une surprise puisque de tout de façon, le Paris Saint-Germain fait un peu près tout et n’importe quoi avec ce poste de gardien depuis des années. Je ne m’attendais quand même pas à ce que Buffon nous dise que le PSG lui avait proposé une prolongation. Je n’ai rien contre Buffon qui est un immense joueur mais si Paris veut tourner une page, il ne faut pas prolonger l’Italien », a demandé, dans des propos rapportés par FootRadio.com, le journaliste de La Chaine L’Equipe, persuadé que le club de la capitale se tire une balle de pied pour l’avenir à ce poste avec ce choix de prolonger Buffon.