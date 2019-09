PSG : Cet adversaire scotché par l'anti-star du Paris SG

Dans : PSG, Ligue 1, Nîmes.

Quand on pense au Paris Saint-Germain et à ses joueurs, tous les regards se tournent vers Neymar, Mbappé, Verratti, Thiago Silva ou Cavani.

Et pourtant, il y a un joueur qui crève l’écran depuis le début de saison, et confirme ainsi sa régularité dans la performance : c’est Juan Bernat. Etincelant contre le Real Madrid, étouffant face à l’Olympique Lyonnais, l’Espagnol est l’une des meilleures pioches du PSG de ces dernières années, vus les 7 ME dépensés pour le faire venir en provenance du Bayern Munich, où il était loin derrière Alaba dans la hiérarchie. Au PSG, il a totalement mis sous l’éteignoir une faible concurrence à son poste, et répond à chaque fois présent, petit ou grand match. De quoi impressionner, l’un de ses adversaires, le Nîmois Zinedine Ferhat.

« Il va à deux mille à l’heure, il anticipe tout. On a le sentiment qu’il sait avant vous-même ce que vous allez faire. Je faisais un contrôle orienté ? Il était déjà du bon côté. Ce joueur a des appuis de fou. Surtout, il est là pour jouer au foot, pas pour chambrer ou mettre des coups. Il n’a pas le temps pour ça », explique ainsi l’ancien havrais dans les colonnes de L’Equipe. Un sacré compliment pour un joueur qui, à l’image de Maxwell à son époque, fait l’unanimité par son comportement et ses performances.