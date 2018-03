PSG : Ces deux Brésiliens qui rêvent de signer au mercato

Dans : PSG, Monaco, Mercato.

Avec Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves et Neymar, le Brésil est bien représenté au Paris Saint-Germain. Il se dit même que le clan auriverde serait dominant au club francilien.

En plus du prestige et des ambitions du PSG, cela attire forcément leurs compatriotes du monde entier, à commencer par Fabinho. On se souvient que le milieu ou latéral droit de l’AS Monaco était déterminé à rejoindre Paris l’été dernier. Retenu par ses dirigeants, l’ancien joueur du Real Madrid a eu beaucoup de mal à digérer ce transfert avorté. Mais ce n’est peut-être que partie remise si l’on en croit la journaliste Isabela Pagliari, proche des Brésiliens du PSG.

« Je sais que Fabinho voulait venir au PSG et qu'il a espéré que cela se fasse jusqu'à la dernière minute du dernier mercato estival. Il a été très déçu de ne pas venir à Paris. Je sais que les dirigeants ont gardé des contacts avec lui et il y a une possibilité que cela fasse pour cet été, a indiqué notre confrère de la chaîne Esporte Interativo, dans un entretien accordé à Paris Team. C'est un joueur très fort à son poste et je pense qu'il a beaucoup de potentiel et que ce serait un bon renfort pour Paris. » Et le Monégasque n’est pas le seul Brésilien susceptible de venir.

« Il veut venir à Paris »

« Il y a aussi Alex Sandro, le latéral gauche de la Juventus de Turin, a-t-elle ajouté. Le joueur veut venir à Paris. Après il faut déjà que le PSG vende des joueurs afin d'être dans les clous du fair-play financier. Le poste de latéral gauche était un gros point faible cette saison et il est surtout important, car c'est un joueur en relation avec Neymar. Il doit y avoir une complicité entre les deux. Berchiche c'était plus au moins bien, Kurzawa c'était faible. » Le problème, c’est que le Bianconero coûterait près de 80 M€ !