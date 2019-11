PSG : Ce sondage sur Neymar qui fait dégoupiller Pierre Ménès

Dans : PSG.

Ardent défenseur de Neymar, Pierre Ménès monte au créneau à chaque critique ou moquerie à l’encontre du numéro 10 brésilien.

Pour le consultant, il serait bien d’arrêter de taper sur le joueur du PSG, histoire de faire comprendre qu’on sait aussi prendre soin des rares stars qui sont dans notre championnat. Et quand RMC, via le Moscato Show, se met à lancer un sondage sur la future blessure de Neymar, cela va trop loin pour Pierre Ménès. Sans vraiment se soucier des habitudes de l’émission, qui est de poser une question "moyenne" idiote à ne pas prendre au premier degré, le consultant est montré sur grands chevaux, pestant en gros contre ceux qui espèrent que le Brésilien va de nouveau se blesser. Un véritable sujet de discussion en tout cas, puisqu’après ses deux blessures graves au pied en 2018 puis 2019, l’ancien de Santos et de Barcelone s’est de nouveau blessé au mois d’octobre, laissant tout de même transparaitre de gros doutes sur sa faculté à enchainer les matchs sur blessures.



#QuestionMoyenne Quelle est l'hypothèse la plus probable pour Neymar ce soir ? #rmclive



🔷 Il inscrit un triplé face au LOSC

🔷 Il se blesse malheureusement à nouveau — Super Moscato Show (@Moscato_Show) 22 novembre 2019

Bien évidemment, esprit moqueur ou anti-parisianisme, la majorité a voté en faveur d’une nouvelle blessure de Neymar ce vendredi soir face à Lille. De quoi faire déplorer à Pierre Ménès le fait que la Ligue 1 soit si ennuyante, si la majorité des gens rêvent de voir sa plus grande star se blesser.