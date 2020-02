PSG : Ce sera Tuchel ou Mbappé, Pierre Ménès fait une énorme annonce

Dans : PSG.

La dernière altercation entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé, lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Montpellier samedi (5-0), fait couler beaucoup d’encre.

Il faut dire que le champion du monde n’a pas fait semblant. Remplacé par Icardi après l’heure de jeu, alors qu’il venait de marquer un but, l'international français a affiché son mécontentement de sa sortie du terrain à son installation sur le banc de touche. Pendant ce laps de temps, l’attaquant de 21 ans s’est bien pris le bec avec son entraîneur. Si le technicien allemand voulait bien faire en préservant sa star, tout en faisant rentrer ses offensifs remplaçants, Mbappé l’a mal pris, sachant que Neymar, lui, continue à passer au travers des changements. Pour Pierre Ménès, cette énième brouille entre Tuchel et Mbappé montre qu’un point de non-retour a été atteint entre les deux hommes au PSG.

« Il n’est pas du tout question de prendre la défense de Mbappé. Il n’avait pas à faire cela publiquement. S’il avait à faire part de sa colère, ça devait être dans l’intimité du vestiaire. Par contre, ce n’est pas un coup de sang ponctuel. C’est le cinquième incident cette saison entre Tuchel et Mbappé. Je pense que Mbappé ne supporte pas que l’on fasse référence à son jeune âge. C’est quand même une maraude chez Tuchel. Et je suis convaincu que les deux ne seront plus au PSG l’année prochaine. Si Tuchel reste, Mbappé demandera à partir. Et si Mbappé dit : ‘C’est Tuchel ou moi’. Peut-être que Tuchel partira », a lancé, sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste, qui estime donc que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi vont devoir prendre une énorme décision d’ici à l’été prochain. Mais en attendant ce choix ultime, Tuchel et Mbappé vont devoir marcher main dans la main pour amener le PSG dans le dernier carré de la Ligue des Champions.