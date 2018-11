PSG : Ce Paris-là court à la catastrophe balance Habib Beye

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions, Premier League.

Blessés et assis dans les tribunes du Parc des Princes, ce samedi après-midi lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Toulouse (1-0), Neymar et Kylian Mbappé n'ont pas forcément dû apprécier le spectacle. Si Cavani, le dernier rescapé de la MCN, a sauvé l'honneur en marquant le seul but de cette rencontre, le club de la capitale n'a pas du tout convaincu dans le jeu. Puisque le TFC a carrément bousculé le PSG en fin de match. Pas de quoi rassurer Habib Beye, à quatre jours de la réception de Liverpool en Ligue des Champions.

« Contre Toulouse, c'est une mauvaise performance du PSG. On ne retient que la victoire. Le PSG est investi. Mais dans le contenu, Paris devait rassurer avant un match de Ligue des Champions. Mais contre le TFC, on a vu la même chose que face à Monaco. Le PSG concède trop d'espace dans son dos. Le 3-4-3 convient sûrement aux joueurs parisiens, mais il y a beaucoup trop de largesses dans le milieu... Il ne faut pas que le PSG fasse 10 minutes comme ça contre Liverpool, sinon, ça va être une catastrophe... Il faut que les joueurs respectent le cadre tactique, et toujours sur un niveau européen. Ok, ils gèrent leurs efforts. Mais ils se désorganisent. Les repères ne sont pas bons avant Liverpool... », a lancé, sur Canal+, le consultant, qui sait tout de même que Paris a poursuivi son début de saison record avec une quatorzième victoire de suite en L1, et ce dans un contexte pas favorable, entre la trêve et la C1.