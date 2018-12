PSG : Ce n’est pas fini, Krychowiak continue de vider son sac

Dans : PSG, Ligue 1.

Prêté pour la deuxième année consécutive, cette fois au Lokomotiv Moscou, Grzegorz Krychowiak n’est pas près de revenir au Paris Saint-Germain.

Le milieu défensif garde de mauvais souvenirs de son passage dans la capitale, et n’hésite pas à les raconter dans la presse. Le Polonais s’est en effet confié au média russe Championat, à qu’il a assuré que ses difficultés ne venaient pas de supposées tensions avec ses coéquipiers ou avec la direction. Non, le problème, c’était bien Unai Emery, l’entraîneur qui l’avait amené dans ses valises à Paris en 2016, pour finalement le mettre au placard.

« Chaque fois que je quittais un entraînement, je me posais la même question. Avant de signer un contrat avec le PSG, j’ai demandé à Emery s’il voulait vraiment me voir dans l’équipe. Il a répondu que oui, a raconté Krychowiak. Je me suis dit : "il me connaît, il sait comment je joue. Pourquoi refuser ?" Trois mois plus tard, Emery a déclaré qu’il ne me voulait pas dans l’équipe. Je suis tellement en colère contre lui ! Je n’ai pas compris ce qui avait pu changer, je lui ai demandé de s’expliquer. »

Quand Emery énervait Krychowiak

« On s’est expliqué. Mais chaque fois que je quittais son bureau, j’étais encore plus en colère qu’avant, s’est souvenu l’ancien Bordelais. (...) Je n’ai pas joué, c’était une période difficile, mais je l’ai acceptée. Je travaillais dur, je faisais des efforts, mais j’ai dû tourner la page et passer à autre chose. Tout ce que j’avais à faire, c’était d’accepter cette situation et d’aller dans un autre club. J’ai moi-même demandé à partir. Lorsque vous restez longtemps assis sur le banc, vous incitez involontairement le club à changer. » On peut dire que Krychowiak est plutôt rancunier…