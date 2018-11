PSG : Ce consultant promet une semaine pourrie à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce n’est pas l’ancienne et oubliée crise de novembre à Paris, mais les mauvaises nouvelles s’enchainent pour le Paris Saint-Germain.

Pas vraiment sportivement, car le club de la capitale se balade en championnat, même s’il est beaucoup moins à l’aise en Ligue des Champions. En revanche, en ce qui concerne l’extra-sportif, on entend beaucoup parler du PSG depuis les sorties des Football Leaks. Même pendant la trêve internationale, les dirigeants ont eu des frissons avec les blessures à quelques minutes d’écart de Neymar avec le Brésil puis Mbappé avec la France. De quoi promettre des jours à venir crispants selon Stéphane Bitton, persuadé que le match face à Toulouse de samedi sera mis au second plan ce week-end avec tous ces évènements.

« La semaine va être pénible pour les supporters du PSG. Au moins jusqu’au PSG-Liverpool qu’il faut absolument gagner. On va écouter ce qu’il se passe du côté de l’infirmerie, on aura tous une oreille collée derrière la porte. Pour Mbappé les images étaient impressionnantes, on a vu son épaule tourner. Après on l’a vu un peu souriant sur le banc. On s’est dit alors que ce n’était peut-être pas si grave. Avec ce genre de blessures on ne sait jamais… la semaine va être compliquée », a promis le consultant de France Bleu, persuadé que l’incertitude sur l’état de santé des stars parisiennes va se poursuivre jusqu’au coup d’envoi du match face à Liverpool.