PSG : Ce club qu’il faut éviter en 1/8e, et ce n'est pas l'Atlético Madrid

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

En terminant premier de sa poule, le Paris Saint-Germain est assuré d’éviter deux de ses anciens tombeurs, à savoir les gros bras que sont le FC Barcelone et le Real Madrid. Il reste néanmoins du beau monde au portillon, et c’est un autre club espagnol, l’Atlético Madrid, que Paris tentera d’éviter. C’est un avis assez général, mais pas partagé par tout le monde. La preuve avec cette annonce de Thierry Marchand, journaliste spécialisé sur le football anglais pour France Football, et pour qui tomber sur Manchester United déboucherait sur deux matchs forcément affreux. Plus pour le football que pour le PSG visiblement.

« En dehors de l’Atlético, le pire tirage serait Manchester United. Parce que c’est ultra chiant à jouer. Mourinho ne va pas arriver avec le bus mais avec l’autobus à impériale, le double decker. Il va foutre ça devant le but, ce sera super chiant ! Ce serait horrible honnêtement », a livré Thierry Marchand, qui sait que José Mourinho n’a pas attendu une éventuelle confrontation face au PSG pour faire pratiquer un jeu très défensif à Manchester United. Mais affronter Paris lui donnerait clairement une bonne raison de mettre en place un bon vieux bus devant son but.