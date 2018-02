PSG : Ce cadre parisien qui change ses plans en vue du mercato

Dans : PSG, Mercato.

Après avoir longtemps hésité, Thiago Motta avait finalement prolongé son contrat d’une saison avec le PSG l’été dernier, pour ce qui devrait être sa dernière année de présence en tant que joueur parisien.

Ralenti par les blessures et des difficultés à retrouver le rythme, l’Italo-Brésilien n’est clairement plus la pierre angulaire du système de jeu du club de la capitale. A 35 ans, le milieu de terrain semble avoir, à l’image de Maxwell, une place promise dans l’organigramme du PSG étant donnée sa science du jeu, son palmarès et son expérience. Mais contre toute attente, Thiago Motta est plutôt parti pour prolonger encore le plaisir en continuant sa carrière pour encore au moins une saison.

En effet, Calcio Mercato indique que le joueur a entamé des discussions pour retourner au Genoa, club qu’il a fréquenté en Italie à son arrivée d’Espagne, et qui lui avait permis de relancer sa carrière. Reste à savoir si cela remettrait en cause son avenir dans l’encadrement du PSG, ou s’il s’agit d’une simple dernière pige tant que le milieu défensif sent qu’il peut encore jouer. Il semble en tout cas clairement frustré par cette dernière saison à Paris, où il n’a pas encore franchi la barre des 20 matchs disputés.