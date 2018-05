PSG : Ce cador ne lâche pas Marquinhos d'une semelle !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Comme tous les ans, le mercato promet d’être agité au FC Barcelone cet été. Et pour cause, le club catalan souhaite recruter Antoine Griezmann pour étoffer son secteur offensif. Mais la priorité n°1 des dirigeants barcelonnais est de renforcer une défense bien fébrile dès que Samuel Umtiti ou Gérard Piqué est absent. A 32 ans, Thomas Vermaelen devrait quitter le club tandis que le jeune Yerry Mina sera très certainement prêté au mercato estival. Ainsi, le Barça a ciblé Clément Lenglet, révélation de la saison au FC Séville. Mais pas seulement…

Effectivement, le Mundo Deportivo affirme que le FC Barcelone est toujours très attentif à la situation de Marquinhos. Ernesto Valverde est un grand fan du défenseur brésilien du Paris Saint-Germain et rêverait de l’instaurer dans sa rotation en défense centrale. Néanmoins, la presse espagnole se fait peu d’illusions puisque le média catalan explique que ce transfert est presque « irréalisable », Maquinhos ayant la volonté de poursuivre au Paris Saint-Germain et Nasser Al-Khelaïfi n’étant évidemment pas vendeur. Outre le Parisien de 24 ans et Clément Lenglet, le Barça surveille également Kalidou Koulibaly (Naples) et Matthijs de Ligt (Ajax).