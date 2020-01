PSG : Cavani reçoit une offre en or, l'Atlético en danger !

Dans : PSG.

Dans la dernière ligne droite du mercato hivernal, le dossier Edinson Cavani fait clairement office de feuilleton n°1 en ce mois de janvier plus animé que prévu au Paris Saint-Germain.

Et pour cause, le PSG souhaitait initialement conserver le meilleur buteur de son histoire mais au vu du faible temps de jeu dont il bénéficie à Paris, Edinson Cavani a décidé de mettre les voiles. Depuis plusieurs semaines, l’attaquant uruguayen de 32 ans a trouvé un accord contractuel avec l’Atlético de Madrid. Mais le deal tarde à se finaliser, le PSG n’ayant aucunement l’intention de brader Edinson Cavani, bien qu’en fin de contrat dans six mois. Et dans les prochaines heures, ce dossier pourrait se corser un peu plus encore car El Chiringuito annonce que l’Inter de Miami vient pourrir la vie de l’Atlético de Madrid dans ce dossier, avec une offre démentielle soumise à Edinson Cavani.

Les chiffres n’ont pas filtré, mais il semblerait que la proposition américaine dépasse nettement, d’un point de vue salariale pour le joueur, celle de l’Atlético. C’est tout le dossier qui se retrouve bouleversé, alors que l’Atlético de Madrid doit envoyer d’un instant à l’autre une proposition écrite de 15 ME pour recruter Edinson Cavani en janvier. Si cette offre venait à être refusée par le PSG, alors on se dirigerait clairement vers un départ l’été prochain pour l’Uruguayen, qui rejoindrait le club le plus offrant en juin prochain. Selon le média espagnol, l’entourage d’Edinson Cavani a d’ores et déjà fixé ses (énormes) prétentions en cas de départ du PSG cet été : un contrat de trois saisons avec 13 ME net par an à la clé. Des chiffres dingues pour un joueur de 33 ans, qui font clairement tousser l’Atlético de Madrid, dont l’intérêt est assurément de boucler l’affaire dès le mois de janvier. Pour cela, il faudra donc s’aligner sur la belle proposition de l’Inter de Miami, franchise d’un certain David Beckham.