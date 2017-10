PSG : Cavani rigole presque du penaltygate avec Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Actuellement avec sa sélection en Uruguay, Edinson Cavani a bouclé la polémique du penaltygate avec Neymar qui l'a touché au Paris Saint-Germain.

Au cœur d'un début de saison parfait, puisque Paris est invaincu et a gagné dix matchs sur onze depuis la reprise pour s'installer en tête de la L1 et dans son groupe de C1, le club de la capitale a connu une première polémique. Lors du match contre l'OL (2-0), le 17 septembre dernier, des tensions sont apparues au grand jour sur la pelouse du Parc des Princes entre Cavani et Neymar pour le tir des coups de pied arrêtés. Ce qui a lancé le penaltygate, une affaire désormais révolue selon le Matador, qui estime même que cette embrouille a surtout été montée en scène par les médias.

« Ces choses-là peuvent se produire dans le football et parfois c'est amplifié. Et nous savons tous que tout ça a pris de trop grandes proportions. Tout a été réglé dans le vestiaire. Tout a une solution et tout va pour le mieux en ce moment. Le plus important c'est qu'on se bat tous pour le même objectif », a lancé, sur la presse uruguayenne, Cavani, qui affirme donc n'avoir aucun problème avec Neymar. Réponse définitive lors du prochain penalty du PSG, surtout que l'attaquant brésilien a tiré le dernier contre Bordeaux avant la trêve (6-2)...