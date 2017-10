PSG : Cavani partant au mercato ? Antero Henrique recule

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

En endossant le costume de sauveur du Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille dimanche (2-2), Edinson Cavani est clairement remonté dans l'estime d'Antero Henrique.

Dans l'ombre des deux nouvelles stars du club de la capitale, Neymar et Mbappé, depuis le début de la saison, Cavani est le seul à avoir vraiment répondu présent lors du Classique. Alors que le Brésilien, exclu à la 87e après avoir marqué le premier but parisien, et le Français, sorti par Emery à la 80e suite à un mauvais match, étaient sur le banc, l’Uruguayen s'est chargé d'inscrire le dernier coup-franc pour arracher le nul au bout du temps additionnel. Un but qui vaut de l'or pour le club francilien, mais surtout pour El Matador.

Auteur d'un début de saison correct, avec neuf buts au compteur en L1, le joueur de 30 ans avait du mal à convaincre Antero Henrique, le nouveau boss du PSG. Si bien qu'un départ lors du prochain mercato estival était évoqué en interne, avec Alexis Sanchez en priorité pour le remplacer. Mais ce match contre l'OM pourrait bien changer la donne. Auparavant disposé à vendre Cavani, le directeur sportif du PSG ne serait plus aussi catégorique. Et Le Parisien révèle même qu'Henrique tient un discours élogieux envers Cavani, « l'âme de l'équipe ». Une considération suffisante pour maintenir Cavani au poste d'avant-centre du PSG ? Réponse au cours des prochains mois, mais l’attaquant uruguayen vient de gagner un bon point.