PSG : Cavani forfait contre Man Utd, Tuchel le confirme presque

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Répondant ce dimanche à Téléfoot, Thomas Tuchel a reconnu qu'il n'était pas très optimiste concernant la participation d'Edinson Cavani au match que jouera le PSG mardi à Old Trafford face à Manchester United en Ligue des champions. Au lendemain de la blessure d'El Matador face à Bordeaux, l'entraîneur allemand attend encore les résultats de l'IRM passée dans la matinée, mais il semble ne plus vraiment croire au miracle et se prépare à devoir trouver un onze de départ sans son buteur uruguayen.

Car à priori, les premiers examens ne sont pas très bons, au moins pour un retour à très court terme d'Edinson Cavani. « Edi a encore des examens à passer aujourd'hui mais mon sentiment est que ça va être super difficile pour lui de jouer contre Manchester United. On communiquera là-dessus plus tard dans la journée. À mon avis, les nouvelles ne seront pas bonnes. Il y a un très petit espoir. On a toujours espoir, mais le premier examen n'est pas bon », a confié, sur TF1, un Thomas Tuchel, pas vraiment verni puisque le forfait probable d'Edinson Cavani s'ajoute bien évidemment à celui définitif de Neymar. Défier Manchester United sans Cavani et Neymar, on avait probablement rêvé mieux du côté du Paris Saint-Germain.