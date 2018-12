PSG : Cavani et son salaire, même la Chine ne peut pas se le payer

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Mondial.

Depuis le début de la saison, les médias italiens évoquent régulièrement l’avenir d’Edinson Cavani.

Et pour cause, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain figure sur les tablettes de Naples en vue du prochain mercato estival. Mais ces derniers jours, certains journaux transalpins se sont excités autour d’un éventuel transfert du Matador en Chine, et plus précisément à Guangzhou Evergrande. Une rumeur officiellement démentie par Fabio Cannavaro, le célèbre entraîneur du club chinois, lequel a confirmé qu’il n’y avait eu (pour l’heure) aucune approche de ses dirigeants pour recruter Edinson Cavani au mercato.

« Il n’y a eu aucune offre et aucune approche pour Edinson Cavani. Il sera extrêmement difficile pour nous d’acheter de si grands joueurs sur le marché des transferts. Le club ne restera pas aussi compétitif après l’entrée en vigueur du plafond salarial » a rappelé Fabio Cannavaro. Pour rappel, la Fédération chinoise de football a présenté une série de mesures visant à limiter de manière drastique les dépenses excessives de ses clubs. Ainsi, les exodes de tops joueurs mondiaux en Chine devraient être bien plus rares dans les prochaines années. Cela prouve en tout cas qu’Edinson Cavani ne devrait pas s'envoler pour l'Asie dans les prochains mois…