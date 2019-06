PSG : Cavani et Meunier vendus pour s'offrir une star ? Le plan d'Al-Khelaifi

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le mercato n'est pas encore commencé officiellement que le Paris Saint-Germain suscite déjà de nombreuses rumeurs, le club de la capitale étant toujours un bon client lors de cette période estivale. Et pour les médias espagnols, c'est sur et certain, du côté du Qatar on a fait de Philippe Coutinho une priorité lors de ce marché des transferts, ce qui est une bonne nouvelle pour le FC Barcelone qui souhaite se débarrasser du joueur brésilien acheté très cher lors du mercato hivernal 2018 à Liverpool. Et le Barça est d'autant plus enclin à vendre Philippe Coutinho, qu'il y a une clause qui impose au club catalan de verser 19ME aux Reds lorsque le joueur aura disputé 100 matches sous la tunique barcelonaise. Actuellement, l'attaquant en est à 75 matches.

Pour financer cette très coûteuse opération, on parle toujours de près de 100ME, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient validé le fait de vendre Thomas Meunier et Edinson Cavani, deux joueurs à qui il reste seulement un an de contrat au PSG explique le Mundo Deportivo. Et afin de mieux faire passer l'addition auprès de l'UEFA, Philippe Coutinho pourrait être prêté par le Barça au Paris Saint-Germain, avec une option d'achat obligatoire, un peu comme le Paris SG l'avait fait pour Kylian Mbappé avec l'AS Monaco. Tout cela semble donc assez compliqué à mettre en oeuvre, mais le mercato réserve parfois d'incroyables surprises.