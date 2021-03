PSG : Cavani compare Ibrahimovic, Neymar et Mbappé

Dans : PSG.

Dans son histoire récente, le PSG a compté de grands buteurs dans ses rangs avec Cavani, Ibrahimovic et maintenant Kylian Mbappé et Neymar.

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani n’a pas toujours eu des relations idylliques avec les autres stars de l’équipe. A l’époque où il évoluait avec Zlatan Ibrahimovic sous les ordres de Laurent Blanc, l’international uruguayen avait été contraint de s’isoler sur le côté gauche de l’attaque. Quant à Neymar, il lui a parfois volé la vedette, ce qui a notamment provoqué le célèbre « penalty-gate ». Edinson Cavani garde toutefois un bon souvenir de tous les grands attaquants avec lesquels il a eu la chance d’évoluer comme il l’a fait savoir dans une interview accordée à United Review.

« J’ai toujours eu ce désir d’améliorer et de développer mon jeu, et de prendre les choses à un joueur ou à un autre. Si je devais commencer à énumérer chacun de leurs attributs, je pense que ce serait une interview terriblement longue car ils ont tous leurs propres qualités individuelles. Vous aviez un joueur comme Zlatan Ibrahimovic qui était très compétitif. Il était toujours partant pour le combat et il détestait vraiment perdre » a commenté l’ancien attaquant du PSG avant de dévier sur les stars actuelles de l’équipe de Mauricio Pochettino, à savoir Neymar et Kylian Mbappé.

Cavani encense Neymar et Mbappé

« Aucun de nous n'aime perdre mais Zlatan l'a toujours montré encore plus que la plupart, à travers son caractère et comment il est. J'ai joué avec Neymar aussi, ainsi qu'avec Kylian Mbappé. Tout le monde connaît Ney, n'est-ce pas… il a de la magie dans ses pieds. Kylian a énormément d'habileté et de technique ainsi qu'une bonne vitesse. Ce sont vraiment des joueurs de premier ordre ». Des compliments qui feront plaisir aux trois joueurs intéressés, lesquels auront sans doute également gardé un très bon souvenir du collectif et généreux Edinson Cavani.