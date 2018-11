PSG : Cavani à Naples au mercato ? Son clan aimerait bien mais...

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

Alors qu'Edinson Cavani est en difficulté au Paris Saint-Germain, son avocat s'est confié sur son avenir et sur la rumeur l'amenant à Naples.

La disette d'Edinson Cavani commence à devenir longue et pesante. Depuis le 3 octobre dernier et la victoire du club de la capitale contre Belgrade en Ligue des Champions (6-1), l'international uruguayen n'a plus trouvé le chemin du but. Un manque auquel le meilleur buteur de l'histoire du PSG n'était pas habitué. Mais ceci reflète peut-être un vrai malaise à Paris. Plus forcément en odeur de sainteté aux côtés de Neymar et de Mbappé sur le front de l'attaque parisienne, l'avant-centre de 30 ans peine à faire l'unanimité dans l'esprit de Thomas Tuchel. Autant dire que sa situation attire les convoitises des autres grands clubs européens. À commencer par le Napoli, qui rêve de faire revenir son ancien attaquant (2010-2013) au San Paolo, où le natif de Salto a été applaudi cette semaine pour son retour avec le PSG.

Malgré toutes ces rumeurs, Gennaro Famiglietti estime que le futur de Cavani se trouve à Paris, où son contrat court jusqu'en 2020. « Le retour de Cavani à Naples ? En tant que fan, je serais ravi de le voir avec Ancelotti ! J’ai entendu Edinson après le match de Ligue des champions et il m’a avoué être très heureux de l’accueil reçu. Edi est silencieux, mais un retour en janvier est impensable. Les rapports entre De Laurentiis et Cavani sont bons », a lancé, sur Radio CRC, l’avocat de Cavani, qui ferme... puis réouvre la porte à un départ de Paris lors des prochains mercatos, au moment même où le président napolitain a réitéré sa volonté de le rapatrier au pied du Vésuve. Pas la meilleure solution pour que le Matador retrouve son efficacité d'antan au PSG, mais une bonne façon de mettre la pression sur le club francilien...