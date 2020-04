PSG : Cavani à l’Atlético, l’énorme contre-pied du mercato !

Dans : PSG.

Tout proche de rejoindre l’Atlético de Madrid cet hiver, Edinson Cavani est finalement resté au PSG. Et l’équipe de Diego Simeone ne semblait plus en pole pour accueillir l’Uruguayen l’été prochain…

Ces derniers jours, c’est plutôt en Angleterre et surtout en Argentine que le nom du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain circule. En Amérique du Sud et plus précisément à Boca Juniors, on rêve de voir débarquer Edinson Cavani, lequel sera libre de tout contrat à l’issue de la saison. Et même s’il n’a pas fermé la porte à une aventure à Boca, le « Matador » du Paris SG souhaite toujours poursuivre sa carrière en Europe. Dans cette optique, l’Atlético de Madrid reste un prétendant crédible à sa signature selon les informations récoltées par UOL Esporte.

Le média brésilien va plus loin, affirmant qu’à ce jour, Edinson Cavani donne toujours sa priorité à l’Atlético de Madrid. Il faut dire qu’entre l’avant-centre du PSG et Diego Simeone, le courant passe très bien et cela motive vraisemblablement « Edi » à rejoindre les rangs des Colchoneros. Déterminé à l’idée de s’attacher les services de Cavani, le deuxième géant de Madrid est enclin à offrir un contrat de deux ans à l’avant-centre parisien. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé sur le salaire du joueur, mais surtout sur la prime à la signature qui sera offerte à ce dernier. Au mois de janvier, un accord salarial avait été quasiment trouvé entre Edinson Cavani et la direction de l’Atlético, mais ce sont les négociations avec le Paris SG qui avaient finalement bloqué le deal. L’été prochain, le PSG ne sera plus un obstacle puisque Cavani sera libre comme l’air de signer dans le club de son choix. Et il y a de fortes chances que ce soit l’Atlético.