Mercato : Un premier prix fixé pour Camavinga, la Juve se place

Dans : Mercato.

Suivi par de nombreux clubs en Europe, Eduardo Camavinga sera probablement l’une des attractions du mercato l’été prochain. Parmi les animateurs de ce dossier, la Juventus Turin a peut-être pris une longueur d’avance.

Au cas où certains en doutaient encore, ce nouveau rassemblement de l’équipe de France confirme l’énorme potentiel d’Eduardo Camavinga. Au-delà de son but magnifique inscrit en amical contre l’Ukraine (3-1) mercredi, son premier en sélection à l’âge de 17 ans, le milieu de terrain n’a jamais hésité à prendre des initiatives balle au pied. Avec quelques pertes de balles certes, mais aussi avec pas mal de réussite dans ses passes vers l’avant et ses accélérations. Une performance qui n’a pas dû échapper à ses nombreux admirateurs. En effet, on sait que le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et la Juventus Turin l’observent avec attention et envie.

Tous ont bien l’intention de tenter leur chance en vue du prochain mercato estival. Mais dans la mesure où ce genre de dossier se joue des mois à l’avance, la Vieille Dame a déjà pris les devants. Selon les informations de Tuttosport, le champion d’Italie, qui vient de prêter son défenseur central Daniele Rugani au Stade Rennais, a profité de ces discussions pour évoquer le possible transfert de Camavinga. Sans doute une simple prise d’informations pour le moment. En tout cas, la source italienne évoque un premier prix de 100 millions d’euros pour le prodige sous contrat jusqu’en 2022. Un montant que la Juve n’a pas l’habitude de miser.