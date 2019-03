PSG : Ça ne se bouscule pas au portillon pour Rabiot au mercato !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Annoncé dans le viseur de Barcelone, du Bayern, de Tottenham ou encore de Liverpool au mercato, Adrien Rabiot n’a toujours pas signé avec son futur club. Libre en juin prochain, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a pourtant le droit de s’engager avec l’écurie de son choix en vue de la saison prochaine mais selon Véronique Rabiot, rien n’est joué concernant l’avenir de l’international français. De plus selon la mère et représentante du joueur parisien, les clubs ne se bousculent pas au portillon pour tenter d’obtenir la signature du natif de Saint-Maurice. Au vu de ses prétentions salariales, ce n’est pas étonnant…

« On est obligés d’attendre la fin de sa mise à pied (le 27 mars). Je pense que, vu ce qu’il se passe, il y aura une rupture de contrat, estime sa mère et représentante. Après, c’est compliqué de se projeter. Dans tous les cas, Adrien sera libre en juin. Tout le monde dit qu’on a déjà signé avec un club. Mais on n’a signé nulle part ! On n’a vraiment pas eu l’occasion de s’en préoccuper. En fin d’année dernière, j’avais dit que je ne parlerais avec aucun club avant le 1er janvier. J’ai été hors du monde pendant plus de deux mois, avec tous nos malheurs. Il y a des priorités dans la vie. Elles étaient ailleurs pour nous jusque-là. Des appels de clubs pour la saison prochaine ? Pas tant que cela. Certains ont compris que notre situation personnelle était difficile. J’ose croire qu’il y a quand même quelques personnes élégantes dans ce milieu. J’ai peut-être la faiblesse de le croire » a lâché Véronique Rabiot dans les colonnes du journal L’Equipe. L’avenir de Rabiot est donc encore indécis, faites vos jeux…