PSG : Ça n’arrive pas qu’aux autres, Neymar humilié à l’entrainement

Depuis le début de sa carrière à Santos, ces images ont l’habitude de faire le tour du monde. Déjà dribbleur déroutant en matchs, Neymar aime tenter des gestes fous à l’entrainement, histoire de les perfectionner et de scotcher ses victimes. Mais cette semaine au Brésil, le meneur de jeu du PSG a vu un jeune espoir de Cruzeiro sollicité pour faire le nombre lui faire la misère avec un crochet-petit pont qui a visiblement excédé le « Ney ». Ce dernier s’est en effet vengé avec une faute très nette qui a mis au sol le jeune Weverton, qui aura en tout cas eu son heure de gloire. Bien évidemment, cette vidéo a aussi fait le tour du monde, et les internautes n’ont pas manqué de faire remarquer à Neymar que ce n’était jamais amusé de se prendre un petit pont à l’entrainement.

Imagine o diálogo:



- E aí, meu filho, como foi o treino com a Seleção? Fez gol?



- Não, mas dei uma caneta no Neymar...



