PSG : Ça bloque avec Madrid, Tchouameni vers Paris !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Aurélien Tchouameni fait partie des profils appréciés par le PSG au mercato. L'international français est cependant annoncé proche du Real Madrid, même si l'opération n'est pas encore réglée.

Le PSG compte changer de visage lors de cette intersaison. Doha veut en effet donner un autre élan à son projet. Exit Mauricio Pochettino et Leonardo et bonjour Luis Campos pour une direction plus 'française'. Le nouveau conseiller de Nasser Al-Khelaïfi aura les mains libres sur le prochain mercato et sur les profils qu'il veut voir au PSG. En attendant d'en savoir plus sur le choix de l'entraîneur qui remplacera Pochettino, pas mal de noms concernant les joueurs sont annoncés dans la capitale. Parmi eux, on retrouve Aurélien Tchouameni. Le joueur de l'AS Monaco sort d'une saison remarquable en Ligue 1 et ne compte pas faire de vieux os en Principauté. Il faut dire que l'international français ne manque pas de courtisans. Le PSG, mais surtout le Real Madrid sont intéressés.

Tchouameni, encore un espoir pour le PSG ?

Tchouameni: Selon @GoalEspana, le Real et Monaco sont sur le point de parvenir à un accord pour qu’il soit un joueur du Real



Cependant, le PSG s'emmêle et Monaco demande plus d'argent



Tant qu'il y aura des possibilités, les Parisiens se battront pour Tchouameni jusqu'à la fin — Paris SG INFOS (@Paris_SGINFOS) June 5, 2022

Après Kylian Mbappé, une nouvelle bataille fait rage sur le marché des transferts ente le Real Madrid et le PSG. Cette fois-ci, Tchouameni est concerné. Les Merengue ne veulent pas rater le coche et envoyer un message rassurant à leurs fans. Mais le PSG ne compte pas se laisser faire. Alors que l'on disait que le Real Madrid était tombé d'accord avec Monaco pour un transfert de Tchouameni en Espagne contre 80 millions d'euros plus divers bonus, le club de la capitale française a aussi approché le joueur et Monaco pour un transfert. Selon Téléfoot, le choix de Tchouameni est pourtant fait : il veut le Real Madrid. Mais comme il l'a indiqué après la défaite de la France en Ligue des Nations face au Danemark, sa décision n'est pas prise. Communication ou vraie révélation ? L'avenir le dira, mais à Madrid, on s'inquiète un peu. D'après le journaliste Matteo Moretto, un point bloque entre Tchouameni et le club espagnol, l'accord avec... Monaco. Le club français compte profiter de l'intérêt du PSG pour son crack de 22 ans pour faire monter les enchères, alors que le Real Madrid veut au contraire ne pas faire une énorme folie pour Tchouameni. AS indique même que les champions d'Europe veulent conclure le deal à hauteur des 50 millions d'euros. Bien loin des 80 millions demandés et de quoi redonner confiance au PSG...