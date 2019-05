PSG : C'est le bazar à Paris, Buffon prêt à faire demi-tour

Dans : PSG, Ligue 1.

Gianluigi Buffon l’a expliqué récemment à la presse italienne, il possède entre ses mains une offre du PSG pour une prolongation de contrat.

Celle-ci a été effectuée par les dirigeants dans le cadre de sa signature l’été dernier, et qui prévoyait une option pour une année supplémentaire. Le volet financier et contractuel semble donc réglé, mais un problème de taille pourrait empêcher l’Italien de parapher cet accord. En effet, l’ancien de la Juventus attend de connaître les perspectives sportives d’une poursuite d’aventure à Paris. Car Thomas Tuchel a promis de trancher entre ses titulaires pour ne plus revivre une saison en alternant entre ses gardiens.

La tendance forte est de faire d’Alphonse Areola le titulaire du poste, et Buffon la doublure. Et selon Le Parisien, cette décision risquerait de freiner totalement les ardeurs du Toscan, pas forcément aussi chaud que cela pour rester à Paris dans ces conditions, et très déçu de la manière dont est gérée cette concurrence à l’issue de la saison. Car la réunion qui doit actée sa prolongation ou non n’est prévue que la semaine prochaine, et le fait de ne pas y voir clair empêche forcément Buffon de préparer sa sortie si le besoin s’en faisait ressentir. Désorienté par le manque de répondant de ses dirigeants, la légende italienne, annoncé comme titulaire pour le match de ce vendredi soir, pourrait finalement faire ses adieux au Parc des Princes après une saison mitigée.