PSG : C'est fini pour le titre, l'OL et le LOSC sont prévenus

Dans : PSG.

En balayant l’OL au Groupama Stadium dimanche soir (2-4), le PSG a envoyé un message clair dans la course au titre de champion de France.

Battu par Nantes la semaine dernière, le Paris Saint-Germain a remis les pendules à l’heure en ne faisant qu’une bouchée de Lyon. Leader à la différence de buts par rapport à Lille, le Paris SG compte par ailleurs trois points d’avance sur l’OL. De quoi envisager la fin de saison plus sereinement avec l’espoir de conserver son titre sans trop de frayeurs ? C’est ce que pense Daniel Riolo, lequel a estimé sur l’antenne de RMC que les poursuivants du PSG n’avaient pas suffisamment profité des nombreux faux pas des coéquipiers de Neymar depuis le début de la saison pour véritablement espérer de rafler le titre. Le polémiste de l’After Foot fait notamment référence à la défaite de Lille contre Nîmes ou encore du match nul de l’OL à Reims la semaine dernière.

« Tout le monde est encore en jeu mais en gagnant à Lyon, le PSG a envoyé le message qu’on sous-entendait. Le fameux « si on veut on peut, si on veut, ça ne dépend que de nous ». Le problème c’est qu’à force de ne pas toujours le montrer, le PSG a quand même montré une irrégularité comme jamais et a quand même subi sept défaites, ce qui est énorme. Et malgré tout, malgré un bon parcours des autres mais pas aussi suffisants, je ne suis pas certain que les autres équipes puissent arriver à êtres champions. Ils n’ont pas assez profité des défaites du PSG, je pense à Lille qui a perdu trop de points depuis plusieurs semaines. Lille qui perd contre Nîmes, ce n’est pas un résultat normal, pareil pour Lyon contre Reims, ce n’est pas normal » a lancé Daniel Riolo, pour qui les dés sont jetés dans la course au titre. Aux poursuivants du PSG de faire mentir cette théorie.