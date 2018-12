PSG : Buffon joue avec Neymar et Mbappé, ça vaut bien Cristiano Ronaldo !

Dans : PSG, Ligue 1.

Gianluigi Buffon a signé au Paris Saint-Germain quasiment au même moment où Cristiano Ronaldo s'engageait avec la Juventus, le gardien italien n'aura donc pas eu l'occasion de croiser CR7 dans la capitale piémontaise. Mais lorsque le Corriere Della Sera interroge le légendaire gardien de but italien du PSG sur un éventuel regret de ne pas avoir évolué avec Cristiano Ronaldo sous le maillot de la Juventus, Gianluigi Buffon n'a aucune hésitation et surtout aucun regret.

Pour le portier transalpin, au Paris Saint-Germain il a également la chance d'évoluer avec des stars du football mondial et cela ne le perturbe donc pas d'avoir raté CR7. « Si je regrette de ne pas avoir joué avec CR7 ? Non, j’ai joué avec de nombreux champions. Et cela même si durant ma carrière, je voulais jouer avec tout le monde, y compris Cristiano Ronaldo. Et puis, on ne peut pas dire qu’à Paris il n’existe pas des champions comme lui. Mbappé et Neymar ont ce genre de pedigree », a confié un Gianluigi Buffon très philosophe à l'heure où l'essentiel de la sa carrière est désormais derrière lui. Reste à savoir si Cristiano Ronaldo regrette, lui, de ne jamais avoir joué dans la même équipe que le gardien de but italien.