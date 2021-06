PSG : Buffon encore ému par son passage à Paris

Dans : PSG.

Pendant longtemps, Gianluigi Buffon a été à juste titre considéré comme l’un des meilleurs gardiens au monde.

A 43 ans, ce n’est bien évidemment plus le cas, mais le portier italien a décidé de boucler la boucle en retournant terminer sa carrière à Parme, le club qui l’avait révélé en 1995. Ce sera par contre en Serie B. Ensuite, à deux reprises, il a fait le bonheur de la Juventus, avec qui il a absolument tout gagné, sauf la fameuse Ligue des Champions. Il avait même tenté le coup avec le Paris SG, sans parvenir à réaliser l’exploit espéré. Resté à Paris une seule saison, en 2018-2019, il n’avait pas forcément marqué les esprits lors de l’élimination catastrophique en Ligue des Champions face à Manchester United. Présenté devant la presse à Parme, Gigi Buffon a néanmoins reconnu qu’il avait probablement passé à Paris la meilleure année de sa carrière en ce qui concerne la qualité de vie et le comportement des Français et des Parisiens avec lui.

« L'année dont je me rappelle avec le plus de plaisir dans ma carrière est celle vécue à Paris. Je n'ai jamais ressenti ailleurs le respect que l'on m'a montré en France. À Paris, je sortais beaucoup plus, j'ai vécu cette saison avec la légèreté de celui qui veut partager et interagir », a livré le gardien italien. Une sortie surprenante tant Buffon n’avait pas vraiment eu le temps de marquer les esprits par son passage au PSG. Mais il faut croire que la relative tranquillité dont il avait pu jouir dans la capitale française, par rapport à son mode de vie à Turin, a su le séduire. Pour le reste, s’il a laissé de très bons souvenirs dans le vestiaire, les supporters du Paris SG n’ont pas forcément vu l’apport espéré pour un gardien de sa trempe et de son expérience.