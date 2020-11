PSG : Neymar et Mbappé chouchoutés, Di Maria écoeuré

Dans : PSG.

A quelques mois de la fin de son contrat, Angel Di Maria ne serait pas favorable à une prolongation. L’ailier argentin pourrait être intégré dans une transaction avec l’Inter Milan cet hiver.

Le dossier n’est pas forcément prioritaire, mais nul doute que le Paris Saint-Germain n’oublie pas la situation d’Angel Di Maria. L’ailier de 32 ans arrive bientôt à la fin de son contrat et l’on image assez facilement que la direction souhaite le conserver. Reste à savoir si l’Argentin voit les choses de la même manière. Ce n’est pas du tout certain si l’on en croit Todofichajes. En effet, le média espagnol affirme que l’ancien joueur du Real Madrid a annoncé au directeur sportif Leonardo sa volonté de partir.

C’est pourquoi le club de la capitale envisagerait de l’inclure dans un échange avec Christian Eriksen, l’Inter Milan étant intéressé par le profil de Di Maria. Et on peut le comprendre. En revanche, la décision du milieu offensif semble plus étonnante dans la mesure où il possède un statut de titulaire chez le finaliste de la Ligue des Champions. L’explication concerne peut-être le traitement infligé par l’entraîneur Thomas Tuchel qui l’a remplacé par Rafinha dès l’heure de jeu contre le RB Leipzig (1-0) mardi en Ligue des Champions.

Tuchel responsable ?

De quoi provoquer la colère de Di Maria à sa sortie. « Il a l’impression que c’est tout le temps lui qui sort dès qu’on est dans la difficulté, a confié un membre du vestiaire parisien à RMC cette semaine. Il a ce sentiment, pas injustifié, que Kylian et Ney ne sortiront jamais avant lui, alors qu’il ne fait pas des plus mauvais matchs qu’eux. Là, il n’y avait pas de justification encore une fois. » Tuchel aurait-il atteint le point de non-retour avec El Fideo ?