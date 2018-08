PSG : Boateng au PSG, dossier au point mort !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Ce week-end, RMC Sport révélait que le PSG réfléchissait toujours à la possibilité de recruter Jérôme Boateng d’ici la fin du mercato.

Malgré l’arrivée du jeune Thilo Kehrer en provenance de Schalke 04, Thomas Tuchel souhaite donc visiblement encore se renforcer en défense et verrait d’un bon œil l’arrivée du champion du monde 2014. Néanmoins pour l’heure, ce possible transfert est toujours « au point mort » selon les informations de Sport 1, pour qui « il n’y a actuellement aucun mouvement dans ce dossier qui semble à l’arrêt ».

Reste désormais à voir si le Bayern Munich acceptera de baisser son tarif pour Jérôme Boateng afin de rendre ce transfert possible. Aux dernières nouvelles, le champion d’Allemagne en titre réclamait près de 50ME pour le défenseur de 29 ans. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi situerait la valeur du joueur plutôt entre 40 et 40ME. L’écart entre l’offre et la demande est donc importante, mais pas encore insurmontable. Reste que pour l’instant, le PSG a d’autres priorités. Le recrutement d’un latéral gauche et d’un milieu défensif, notamment…