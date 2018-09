PSG : Blessé, suspendu et... prolongé ? Verratti agace en interne

Dans : PSG, Ligue 1.

La trêve internationale se termine, et le PSG va être l’un des premiers à reprendre le chemin des terrains, dans un match assez attendu face à Saint-Etienne ce vendredi.

Une rencontre avancée pour permettre à Paris d’enchainer sereinement avec un déplacement encore plus attendu à Liverpool, mardi prochain. Ce premier grand test, Thomas Tuchel aurait bien aimé le faire avec tous ses milieux de terrain, sachant que ce secteur de jeu sera étudié à la loupe après l’absence de renfort pendant l’été. Mais l’entraineur allemand ne pourra pas compter sur Marco Verratti.

Non seulement l’Italien n’a pas une seule minute de temps de jeu depuis le Trophée des Champions et des douleurs aux adducteurs, mais en plus il sera suspendu pour le match à Anfield après son carton rouge assez stupide contre le Real Madrid, lors du match retour la saison dernière. L’ancien de Pescara a néanmoins profité de la trêve internationale pour se refaire une santé, et pourrait même débuter contre Saint-Etienne ce vendredi. Un nouveau forfait commencerait à piquer, sachant que L’Equipe révèle qu’en interne, on se pose des questions sérieuses sur la solidité de Verratti, déjà opéré deux fois d’une pubalgie, et qui vient encore de manquer six semaines de compétition en raison de douleurs aux adducteurs. Autant dire que les discussions sur son énième prolongation sont pour le moment mises entre parenthèses.