PSG : Neymar évite le Parc, il a une excuse

Dans : PSG, Ligue 1.

Régulièrement absent pour cause de blessure ou de suspension, Neymar ne profite pas de son temps libre pour regarder du football.

L’attaquant du Paris Saint-Germain est un passionné du ballon rond, mais supporte difficilement l’idée de soutenir ses coéquipiers ou amis derrière une télévision. Et encore, le Brésilien le vit d’autant plus mal lorsqu’il s’agit d’aller soutenir sa propre équipe au Parc des Princes. Rien à voir avec l’hostilité des supporters toujours rancuniers après le mercato. Non, Neymar est tout simplement stressé et frustré de ne pas pouvoir aider ses partenaires.

« C'est horrible, a confié la star parisienne à la plateforme Otro. Je n'aime pas regarder le football quand je ne joue pas. Même à la télévision, c'est dur. Je regarde mon équipe quand elle joue sans moi, mais pas les autres matchs. Ça me stresse, parce que j'ai des amis dans les autres équipes, alors je les soutiens, j'espère qu'ils vont jouer comme il faut. Bref. Je n'aime pas ça, donc j'évite de regarder. »

En tribunes, Neymar n’aime pas ça

« Mais quand je vais au stade regarder mon équipe jouer sans moi, j'ai un nœud dans l'estomac, j'angoisse à chaque action, surtout si c'est un match très tendu. C'est compliqué, a-t-il raconté. Je préfère regarder à la maison. Parce que je suis seul, personne ne me regarde. Mais au stade, tu sens plus l'ambiance du match. Tu sens les cris de la foule, la vibration du public, l'ambiance. Mais pas à la maison. Tu suis le match, mais... tu n'as pas l'ambiance du stade. C'est beaucoup plus stressant de ne pas jouer. Je préfère de loin jouer. » Vu le nombre de matchs qu’il rate, Neymar doit vivre un calvaire…