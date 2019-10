PSG : Neymar, le Qatar a payé 222ME pour un incroyable bilan !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain s’est largement imposé sur la pelouse du FC Bruges lors de la troisième journée de Ligue des Champions. C’est à l’occasion de cette rencontre que Neymar aurait dû effectuer son grand retour en coupe d’Europe après sa suspension de deux matchs. Mais le Brésilien, qui s’est blessé durant la trêve internationale, n’était pas disponible. Face à Bruges, il a donc manqué son 63e match depuis sa signature à Paris contre 222 ME en juillet 2017.

Le média ESPN a fait les comptes. Et vu que Paris a disputé 126 matchs depuis la signature de Neymar, cela signifie que depuis mardi soir, Neymar a tout simplement manqué un match sur deux au PSG. Un chiffre terrible pour le club de la capitale au vu de l’investissement consenti pour recruter l’ancienne star de Barcelone. En revanche, un chiffre positif confirme que Neymar est un joueur incroyable, et que ses performances sont impossibles à critiquer lorsqu’il est présent. En 63 matchs disputés avec le PSG toutes compétitions confondues, Neymar a marqué… 63 buts soit une moyenne limpide d’un but marqué par match. Très fort pour un joueur n’évoluant pas au poste d’attaquant axial. Quel dommage pour le PSG et ses fans qu’il soit si souvent absent…